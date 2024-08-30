Избежать очередей в кофейне и музее: в «Яндекс Картах» начали показывать загруженность организаций

Команда Яндекса объявила о запуске полезного обновления фирменного картографического сервиса. Теперь в приложении «Яндекс Карт» можно проверить, как меняется загруженность организаций в течение дня, чтобы оптимально выбрать день и время визита.
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