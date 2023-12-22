ASML поставил первую систему литографии экстремального ультрафиолета для Intel

Голландский крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML сообщил о поставке первой из своих новых систем литографии в экстремальном ультрафиолете (High NA EUV) корпорации Intel.
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