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ЦСКА не проигрывает «Крыльям» дома с 2015 года. «Армейцы» – явные фавориты матча за 1.57

ЦСКА и «Крылья Советов» встретятся во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ. Москвичи не проигрывают в личных встречах на своем поле с 2015 года – 9 матчей подряд: 7 побед и две ничьих.

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