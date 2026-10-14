Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не исключила, что при отсутствии договоренности между всеми 27 членами Европейского союза относительно единого переговорщика по украинскому вопросу функцию представителя Европы могла бы взять на себя коалиция отдельных стран.
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