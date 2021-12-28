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Отец Тепляковой назвал идею Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ «призывом не учить детей»

Отец Тепляковой назвал идею Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ «призывом не учить детей»

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений в рамках разговора с журналистами подверг критике предложение приостановить обучение его дочери в университете.

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