Дептранс Москвы предложил оснастить номерными знаками велосипеды курьеров. Это позволит в автоматическом режиме камер выявлять нарушения, отметила руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Полина Стасюк.
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