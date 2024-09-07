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ВСУ на шпильках: "Могут хоть обнажёнными кидаться на танки". Зачем украинки идут воевать и что с ними делают в плену

ВСУ на шпильках: "Могут хоть обнажёнными кидаться на танки". Зачем украинки идут воевать и что с ними делают в плену

В рядах Вооруженных сил Украины сейчас служат около 75 тысяч женщин. Украинские националистки, участвующие в боевых действиях наравне с мужчинами, представляют из себя довольно разношерстную компанию: замужние, одинокие, идейные, матери и бездетные, образованные и нет, спортсменки и парикмахеры.

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