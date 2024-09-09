Роспотребнадзор не зафиксировал в России циркуляцию ортонайровируса

Ведомство на системной основе проводит мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний Сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае находятся на контроле Роспотребнадзора, циркуляция вируса на территории России не была зафиксирована.
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