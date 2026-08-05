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В Думе предложили обязать страховщиков раскрывать причины отказов по договорам

В Думе предложили обязать страховщиков раскрывать причины отказов по договорам

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его однопартийцы из фракции "Новые люди" выступили с инициативой обязать страховые компании раскрывать причины отказа в заключении или продлении договоров добровольного страхования.

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