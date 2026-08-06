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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Покушевски официально стал игроком «Локомотива-Кубань»

« Локомотив-Кубань » объявил о подписании сербского форварда Алексея Покушевски (24 года, 213 см). Покушевски является воспитанником сербского баскетбола, однако уже в 14 лет присоединился к системе греческого «Олимпиакоса».

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