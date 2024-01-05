Залужный выступил против набора в ВСУ заключенных и судимых

Главком украинской армии заявил, что армия не место для плохих людей.На первом обсуждении законопроекта о мобилизации на заседании Комитета Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему некем воевать, однако выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых.