Залужный выступил против набора в ВСУ заключенных и судимых

Главком украинской армии заявил, что армия не место для плохих людей.На первом обсуждении законопроекта о мобилизации на заседании Комитета Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему некем воевать, однако выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых.
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