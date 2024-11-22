Смертельное ДТП с пьяным водителем в Мангистау: виновника приговорили к 3 годам

В Бейнеуском районном суде рассмотрено уголовное дело по ч. 3 ст. 345-1 УК (Нарушение правил дорожного движения, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении Ж.
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