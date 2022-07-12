Президент США Джо Байден під час перегляду перших зображень з Космічного телескопа Вебба у Білому домі у Вашингтоні, США, 11 липня 2022 року Байден представив перше повнокольорове зображення з телескопа «Джеймс Вебб» У понеділок представники НАСА підтвердили захід за участю президента Президент Байден представив перше повнокольорове зображення з космічного телескопа Джеймс Вебб під час […] Сообщение Байден представив перше повнокольорове зображення з телескопа Джеймс Вебб появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.