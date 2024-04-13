В тамбовской многоэтажке порезали человека

В полицию поступила информация о ЧП в многоэтажном доме по улице Ново-Стремянной в Тамбове. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в одной из квартир собралась компания из четырех человек, они распивали спиртные напитки.
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