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Новости Тамбова

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В тамбовской многоэтажке порезали человека

В тамбовской многоэтажке порезали человека

В полицию поступила информация о ЧП в многоэтажном доме по улице Ново-Стремянной в Тамбове. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в одной из квартир собралась компания из четырех человек, они распивали спиртные напитки.

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