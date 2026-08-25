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Расписание турнира по фигурному катанию Kinoshita Group Cup. Там выступят Трусова, Гуменник, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

С 4 по 6 сентября в Токио пройдет турнир серии ISU Challenger – Kinoshita Group Cup. Российские фигуристы заявлены во всех видах.

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