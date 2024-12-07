Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войны в Сирии

Руководитель правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани предупредил о возможности гражданской войны в Сирийской Арабской Республике в результате развития нынешней ситуации, если не будет найдено политическое решение.
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