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Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войны в Сирии

Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войны в Сирии

Руководитель правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани предупредил о возможности гражданской войны в Сирийской Арабской Республике в результате развития нынешней ситуации, если не будет найдено политическое решение.

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