В Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи квартиры

Депутаты Государственной думы предлагают на неделю блокировать средства от продажи недвижимости. Как сообщают «Известия», с такой инициативой к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной обратилась заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
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