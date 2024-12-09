В Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи квартиры

Депутаты Государственной думы предлагают на неделю блокировать средства от продажи недвижимости. Как сообщают «Известия», с такой инициативой к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной обратилась заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.