США вновь пригрозили выйти из мирных переговоров по Украине

Госсекретарь Рубио поставил ультиматум по участию США в мирных переговорах на Украине.США ждут конкретных предложений из Москвы и Киева по украинскому урегулированию, от которых будет завесить решение по дальнейшему участию Вашингтона в переговорах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии