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США вновь пригрозили выйти из мирных переговоров по Украине

США вновь пригрозили выйти из мирных переговоров по Украине

Госсекретарь Рубио поставил ультиматум по участию США в мирных переговорах на Украине.США ждут конкретных предложений из Москвы и Киева по украинскому урегулированию, от которых будет завесить решение по дальнейшему участию Вашингтона в переговорах.

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