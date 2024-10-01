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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Костылева не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга сообщала, что Костылева примет участие в турнире. Соревнования юниорок на Мемориале Панина-Коломенкина пройдут 2-3 октября.

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