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Ростислав Ищенко: Польша боится, что Запад пожертвует ее территорией, как это было в случае с Украиной

Ростислав Ищенко: Польша боится, что Запад пожертвует ее территорией, как это было в случае с Украиной

Европейцы еще планируют наносить по нам мощные ракетные удары руками киевского режима по принципу "Украину мы уже проиграли, но мы еще можем выиграть без Украины".

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