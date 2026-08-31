Европейцы еще планируют наносить по нам мощные ракетные удары руками киевского режима по принципу "Украину мы уже проиграли, но мы еще можем выиграть без Украины".
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