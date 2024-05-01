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Владислав Радимов: «Все в ЦСКА сватают Игнашевича. Если армейцы пройдут «Зенит», то, наверное, Федотов останется»

— Я думаю, что травмы, конечно, сказались на игре ЦСКА. Но вот какой-то агрессии в лице футболистов не читается.

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