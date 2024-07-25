В Британии испытали установленное на БТР лазерное оружие для борьбы с беспилотниками

Британская компания Raytheon совместно с Лабораторией оборонной науки и техники (Dstl) и Министерством оборонного оборудования и поддержки (DE&S) успешно провела испытания высокоэнергетической лазерной системы (HELWS) на испытательном полигоне Dstl в Портон-Дауне, графство Уилтшир.
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