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МОСИНФОРМ

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Три помещения свободного назначения рядом со станцией метро «Профсоюзная» выставили на городские торги

Три помещения свободного назначения рядом со станцией метро «Профсоюзная» выставили на городские торги

В Академическом районе на открытые аукционы выставили три помещения для ведения бизнеса. Их площадь составляет от 103 до 480,6 квадратного метра.

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