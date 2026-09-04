Три помещения свободного назначения рядом со станцией метро «Профсоюзная» выставили на городские торги

В Академическом районе на открытые аукционы выставили три помещения для ведения бизнеса. Их площадь составляет от 103 до 480,6 квадратного метра.
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