У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщила iz.ru Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 15:45 (10:45 по мск) в акватории у побережья уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине 10 км.