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Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в мини-сериале HBO

Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в мини-сериале HBO

Variety сообщило, что Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в мини-сериале Londongrad от HBO. Это будет адаптация книги The Terminal Spy Алана Коула про бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне в 2006 году.

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