Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в мини-сериале HBO

Variety сообщило, что Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в мини-сериале Londongrad от HBO. Это будет адаптация книги The Terminal Spy Алана Коула про бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне в 2006 году.