Мобилизованным объяснили, как приостановить трудовой договор

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Сюжет Частичная мобилизация в России Мобилизованным не нужно подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора, для этого достаточно приказа работодателя, оформленного на основе повестки, говорится на портале «Объясняем.