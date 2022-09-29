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Мобилизованным объяснили, как приостановить трудовой договор

Мобилизованным объяснили, как приостановить трудовой договор

Сюжет Частичная мобилизация в России Мобилизованным не нужно подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора, для этого достаточно приказа работодателя, оформленного на основе повестки, говорится на портале «Объясняем.

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