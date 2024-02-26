ЧЭМК вернули под контроль государства

Акции ЧЭМК и других предприятий металлургического холдинга Антиповых передали государству. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии у АО «Компания Эталон», а также Юрия и Людмилы Антиповых, акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» в пользу государства.