4 истории женщин, которые попали в гарем и смогли оттуда вернуться

Истории о восточных гаремах иногда напоминают красивые сказки, с романтическим и благородным султаном, множеством наложниц и вспыхнувшей любовью, которая изменяет весь мир вокруг и заставляет владельца гарема отказаться от всех женщин мира ради своей единственной.
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