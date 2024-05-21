Мать кичится перед дочерью своим богатством и постоянно сравнивает: «У меня в твои годы уже квартира, машина была, я в шубе ходила, а ты куртку пятый год носишь!»— Мои родители – люди достаточно обеспеченные, – рассказывает тридцатичетырехлетняя Арина.