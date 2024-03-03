Отец Ферстаппена настаивает на отставке главы Red Bull

С Хорнера сняли все обвинения в неподобающем поведении.фото: wikipedia.org/UK in Japan- FCO--> Отец трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос призвал уйти в отставку руководителя команды Red Bull Кристиана Хорнера.
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