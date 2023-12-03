Прямая телефонная линия состоится 4 декабря в Бобруйске.

4 декабря 2023 г. с 12.00 до 13.00 проводится ´прямая телефонная линия´ с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города76 52 33ДубинчикАндрей Викторовичглава администрации Ленинского района г.
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