Александр Меркурис предположил, будто Киев может попытаться ухудшить отношения Пекина с Вашингтоном.Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский может попытаться переманить Китай на свою сторону, а если не получится, то столкнуть друг с другом Пекин и Вашингтон.
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