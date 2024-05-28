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Царьград

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"Что у него в голове?": британский эксперт считает, что Зеленский решил столкнуть КНР и США

"Что у него в голове?": британский эксперт считает, что Зеленский решил столкнуть КНР и США

Александр Меркурис предположил, будто Киев может попытаться ухудшить отношения Пекина с Вашингтоном.Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский может попытаться переманить Китай на свою сторону, а если не получится, то столкнуть друг с другом Пекин и Вашингтон.

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