Александр Меркурис предположил, будто Киев может попытаться ухудшить отношения Пекина с Вашингтоном.Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский может попытаться переманить Китай на свою сторону, а если не получится, то столкнуть друг с другом Пекин и Вашингтон.