FiNE-NEWS

1 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Вечтомов
    Ага,а ещё одной рукой закрывать хлебальник,а другой - ОЧКО...😄Президент Германи...
  • Россиянин
    Скорее всего дело было вовсе не так как описано. Скорее всего, покупателя хотели обмануть, а когда он обнаружил обман...В Москве агрессив...
  • Галина к
    Чушь собачья, точнее лягушачья.Булка за 66 млрд ...

Президент Германии обратился к сборной после вылета с чемпионата мира

Президент Германии обратился к сборной после вылета с чемпионата мира

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкой сборной сейчас нужно «сделать глубокий вдох» и готовиться к новому турниру Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Getty Images) Сборной Германии нужно со свежими силами подготовиться к следующему турниру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх