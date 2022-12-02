Президент Германии обратился к сборной после вылета с чемпионата мира

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкой сборной сейчас нужно «сделать глубокий вдох» и готовиться к новому турниру Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Getty Images) Сборной Германии нужно со свежими силами подготовиться к следующему турниру.