Полицейскими юго-востока Москвы задержан мужчина по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 49 миллионов рублей

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР „Гром“ задержан подозреваемый в многомиллионном мошенничестве», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
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