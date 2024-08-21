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Командование ВСУ сняло с херсонского направления ряд подразделений

Командование ВСУ сняло с херсонского направления ряд подразделений

Украинское командование сняло несколько подразделений ВСУ с херсонского направления, а затем сформировало из них колонну, которую отправило на север, сообщил командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь».

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