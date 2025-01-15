Юрий Ильинов

Вулин: «Мы не народ трусов и воров, и не будем грабить наших русских братьев» Вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин прокомментировал слухи о возможной национализации Нефтяной индустрии страны, на которую наложены американские санкции. Напомним, что 56,15% акций этой отрасли контролируют «Газпром нефть» и «Газпром». Вулин подчеркнул, что Сербия хорошо знает, что значит терять свое имущество. По его словам, все новые государства, образовавшиеся на основе бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии, лишились множества фабрик, офисов, жилых помещений и санаториев, построенных на деньги сербского народа и экономики. «Мы не народ трусов и воров, и не будем грабить наших русских братьев под давлением санкций», — заявил он. По мнению Вулина, Сербия на протяжении десятилетий движется в сторону Европейского Союза, и каждый день альянс демонстрирует, что не примет страну, пока она не согласится с признанием независимости Косово и не откажется от союзнических отношений с Россией и Китаем. Он также отметил, что Запад активно поддерживает любые попытки цветных революций в Сербии. «С созданием БРИКС появилась новая надежда на построение более справедливого мира, и мы не можем упустить этот шанс», — отметил вице-премьер. Референдум превыше всего Он уверен, что, как заявил президент Александр Вучич, Сербия должна провести референдум, на котором граждане смогут выбрать между дальнейшей интеграцией в Европейский Союз и сотрудничеством с БРИКС. Таким образом, Вулин подчеркивает важность выбора, который стоит перед страной, и необходимость сохранить собственные интересы и суверенитет, даже в условиях международного давления. Он считает, что данный момент крайне важен для будущего Сербии, и народу следует активно участвовать в определении своего пути, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность и развитие. В конечном итоге, слова Вулина отражают уверенность в том, что Сербия вправе сама решать свою судьбу и иметь активную позицию на международной арене, вне зависимости от давления со стороны других стран.