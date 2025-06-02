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Царьград

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Магнитная буря снизила интенсивность

Магнитная буря снизила интенсивность

Центр космической погоды сообщил о снижении магнитной бури до слабого уровня G1. Ранее буря достигала "очень сильного" уровня G4.

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