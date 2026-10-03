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Царьград

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Минтруда: в России в 2027 году увеличат все виды пенсий

Минтруда: в России в 2027 году увеличат все виды пенсий

В 2027 году в России запланировано повышение всех основных видов пенсий. Об этом в сентябре 2026 года сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе представления проекта бюджета Социального фонда на трёхлетку.

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