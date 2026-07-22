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Мировое обозрение

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Лантратова заявила о равном обмене пленными с Украиной

Лантратова заявила о равном обмене пленными с Украиной

Обмен пленными — тема, обросшая мифами и эмоциями. В официальных заявлениях часто звучат пафосные лозунги, но за ними теряется суть: как именно это работает, сколько людей возвращаются и на каких условиях.

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