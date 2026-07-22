Лантратова заявила о равном обмене пленными с Украиной

Обмен пленными — тема, обросшая мифами и эмоциями. В официальных заявлениях часто звучат пафосные лозунги, но за ними теряется суть: как именно это работает, сколько людей возвращаются и на каких условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии