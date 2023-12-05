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test mazurok

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🥇В Крыму утвердили дизайн медали, посвящённой 10 годовщине воссоединения

🥇В Крыму утвердили дизайн медали, посвящённой 10 годовщине воссоединения

🥇В Крыму утвердили дизайн медали, посвящённой 10 годовщине воссоединения полуострова с Россией На заседании Президиума Госсовета Республики Крым утвердили дизайн и удостоверения к юбилейной медали «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024».

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