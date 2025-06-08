Президент Польши выступил против приема Украины в ЕС

Польша выступила против присоединения Украины к ЕС. Как заявил новоизбранный президент Кароль Навроцкий, Киев должен считаться с интересами европейских стран, и в качестве примера припомнил Украине, нерешенный вопрос по эксгумации останков жертв Волынской резни.