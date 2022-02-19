Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Волков
    А если уничтожить 15 тыс. немцев и устроить им обстрелы на 8 лет - тоже будет смеяться собака женского рода с понижен...Для канцлера Герм...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    А откудова енти цифры? А верю томц что вижу,друг улетел  в Китай 2 года назад ,к нам приехахо учиться негры и таджики...«Утечка мозгов» п...
  • Татьяна
    А ты, видимо, очень богат, но не мозгами.Борис Джонсон: "Р...

Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Пока Запад грозит России экономической катастрофой в случае эскалации на Украине, Европа готовится принять удар по собственной экономике — второй крупнейшей в мире после СШАВооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх