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Концепция беспилотного транспортера для морской пехоты Великобритании

Концепция беспилотного транспортера для морской пехоты Великобритании

Войны будущего подразумевают ведение боевых действий с использованием роботизированной или дистанционно управляемой техники и оружия с минимальным привлечением личного состава.

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