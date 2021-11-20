Концепция беспилотного транспортера для морской пехоты Великобритании

Войны будущего подразумевают ведение боевых действий с использованием роботизированной или дистанционно управляемой техники и оружия с минимальным привлечением личного состава.
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