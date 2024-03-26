После стирки результаты не радуют? Белье потеряло былые краски, плохо отстирывается или появились пятна на любимых футболках? Если использовать советы эксперта «Доктора Питера», можно избежать ошибок и неудовлетворительных результатов стирки.
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