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Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Журналист подчеркнул, что считает это безумиемАдминистрация экс-главы Белого дома Джо Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина, заявил американский телеведущий Такер Карлсон журналисту Мэтту Таибби.

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