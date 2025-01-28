Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Журналист подчеркнул, что считает это безумиемАдминистрация экс-главы Белого дома Джо Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина, заявил американский телеведущий Такер Карлсон журналисту Мэтту Таибби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии