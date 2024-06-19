Шаг в будущее: ЧелГУ начинает приемную кампанию, увеличив число бюджетных мест

В России стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. 20 июня начнет принимать документы абитуриентов Челябинский государственный университет – один из немногих вузов страны, завершивших прошлогоднюю кампанию без дополнительного набора, а в этом году значительно увеличивших число бюджетных мест.
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