Ким Кардашьян названа одной из 100 самых влиятельных женщин в мире

42-летняя Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии для осеннего номера Fortune. Журналисты издания назвали звезду одной из 100 самых влиятельных женщин в мире и отметили, что она смогла превратить свой бренд корректирующего белья Skims в компанию с оборотом в четыре миллиарда долларов.