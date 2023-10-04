Ким Кардашьян названа одной из 100 самых влиятельных женщин в мире

42-летняя Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии для осеннего номера Fortune. Журналисты издания назвали звезду одной из 100 самых влиятельных женщин в мире и отметили, что она смогла превратить свой бренд корректирующего белья Skims в компанию с оборотом в четыре миллиарда долларов.
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