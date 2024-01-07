Кучеров возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

Кучеров набрал 3 очка в матче с «Бостоном» и возглавил гонку бомбардиров в НХЛ Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».