На Ватутина вернули пассажирские автобусы № 23, 88 и 272. Этот участок дороги открыли в минувшую субботу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Ватутина вернули пассажирские автобусы № 23, 88 и 272. Этот участок дороги открыли в минувшую субботу.