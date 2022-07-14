iPhone 12 рекордно подешевел в России

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, стоимость базовой версии смартфона iPhone 12 (обзор) на российском рынке значительно снизилась, преодолев очередной «психологический рубеж» и упав более чем на 35% по сравнению со стартовой ценой.
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